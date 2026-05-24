Молдавия обогнала Украину по уровню зарплат
Украина занимает последнее место среди европейских стран по уровню минимальной заработной платы, пишет издание «Новини.LIVE».
Средние доходы украинцев также значительно уступают зарплатам жителей Европейского союза. При этом в Молдавии, которая еще в 2020 году находилась примерно на одном уровне с Украиной по доходам населения, сейчас ситуация заметно улучшилась.
Так, средняя зарплата в Молдавии в четвертом квартале 2025 года достигла 16 355,10 лея. Эти данные основаны на статистике Национального бюро статистики республики. По официальному курсу на май 2026 года это составляет около 946 долларов.
В то же время, по данным Государственной службы статистики Украины, средняя зарплата на Украине в марте составляла 30 356 гривен — примерно 686 долларов по курсу Нацбанка Украины.
В декабре прошлого года министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что на поднятие зарплат военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ) денег в бюджете страны нет.