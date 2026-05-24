Посол Кранс в Новой Зеландии рассказал о проблемах с пенсией из России

Проживающие в Новой Зеландии российские пенсионеры лишились возможности получать свои пенсии из-за банковских ограничений, связанных с санкциями, рассказал посол России в Веллингтоне Станислав Кранс.

«С 2022 года, когда нас стали отрезать от международной банковской системы, возникли проблемы с платежами. Пенсионеры могут хранить свои деньги на российских счетах либо попросить переводить им их пенсию за рубеж. Из-за банковской блокады все переводы стали невозможными», – рассказал посол РИА «Новости».

По его словам, из-за этого пенсионеры недополучают средств в достаточно дорогой стране, как Новая Зеландия и призвал к необходимости разрешить эту гуманитарную задачу.

Кранс подчеркнул, что эта проблема не затрагивает геополитическую ситуацию. Это ущерб, который наносится российским пенсионерам-резидентам в Новой Зеландии.

