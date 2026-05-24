Как восстановить неучтенный пенсионный стаж

Периоды работы, не отражённые в трудовой книжке, можно восстановить для начисления пенсии, обратившись в Социальный фонд с заявлением и документами, рассказала профессор РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова.

Об этом Финогенова сообщила РИА Новости.

Она напомнила, что пенсионный стаж складывается из всех периодов официальной занятости, включая советский стаж, а также стаж социально значимых лет: службы в армии, ухода за инвалидом I группы или ребёнком до полутора лет. За эти периоды тоже начисляются пенсионные баллы.

Если часть стажа по каким-либо причинам не была учтена, необходимо обратиться в отделение Социального фонда России. К заявлению следует приложить документы, подтверждающие «выпавший» период.

«Как правило, в качестве документов, подтверждающих наличие стажа, принимаются: трудовые договоры, выписки из приказов о приёме на работу, зарплатные ведомости и, самое главное, записи в трудовой книжке», — заключила Финогенова

