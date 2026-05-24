Потеря рабочего пропуска не является основанием для штрафа, поскольку в российском трудовом законодательстве денежные штрафы для сотрудников напрямую не предусмотрены.

Об этом рассказала в беседе с RT директор Департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко.

«В ТК РФ закреплён закрытый перечень дисциплинарных взысканий: замечание, выговор или увольнение по соответствующим основаниям. Поэтому работодатель не может просто удержать деньги из зарплаты в качестве санкций. При этом многое зависит от внутренних документов компании и от того, как оформлен сам пропуск», — пояснила эксперт.

Если сотрудник подписывал документы о получении пропуска как материальной ценности, работодатель может взыскать именно фактический ущерб, например стоимость перевыпуска карты. Но такие удержания должны быть обоснованы, документально подтверждены и произведены по установленной законом процедуре, предупредила она.

«На практике чаще всего работодатели берут расходы на перевыпуск пропуска на себя, особенно если речь идёт о разовой ситуации и не было умышленного нарушения. Для бизнеса стоимость новой карты обычно несоизмерима с рисками ухудшения отношений внутри команды, поэтому современные компании не делают ставку на штрафы в таких ситуациях», — заключила аналитик.

Ранее россиян предупредили, что возможность отзыва работника из отпуска предусмотрена законом.