Россиянам назвали популярные схемы обмана в сфере ЖКХ

Россиянам назвали топ-пять схем обмана в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в мае. Информацией поделился заслуженный юрист Российской Федерации, ученый-правовед, руководитель проекта «Не дай себя обмануть» Иван Соловьев в разговоре с РИА Новости.

По словам Соловьева, самой распространенной схемой за текущий месяц стало сообщение на почте или в мессенджере о задолженности от некоего «Инфоцентра ЖКХ». В нем «должника» уведомляют о штрафе и просят перейти по ссылке, чтобы оплатить его.

Также в топ-пять вошли сообщения о якобы «уточнении личных данных жильцов», схема с установкой домофона, фальшивые квитанции на сверку или доплату налога на имущество, а также «онлайн-голосования» за какие-либо полезные дела для жильцов. Во всех этих случаях получателю предлагают перейти по ссылке, которую прислали аферисты.

Ранее россиян предупредили о мошеннических схемах вокруг капремонта.