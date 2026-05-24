Эксперт назвал популярные схемы обмана в сфере ЖКХ

В мае среди схем обмана в сфере жилищно-коммунального хозяйства на первом месте оказалось сообщение в мессенджере или на почте от некоего «Инфоцентра ЖКХ», сообщающее о наличии задолженности.

© Вечерняя Москва

Об этом сообщил заслуженный юрист РФ, ученый-правовед и руководитель проекта «Не дай себя обмануть» Иван Соловьев.

— На первом месте — сообщение в мессенджере и на почте от некоего «Инфоцентра ЖКХ» о наличии задолженности. «Зафиксировано нарушение срока оплаты коммунальных услуг. Начислен штраф и сформирована задолженность. Во избежание дополнительных начислений рекомендуется оплатить». И ссылка, — сказал эксперт.

На втором месте, по его словам, находится сообщение, якобы поступающее от управляющей компании, о «проведении уточнения личных данных жильцов» в ТСЖ. Аналогичные сообщения могут приходить и в фальшивом домовом чате, созданном специально для мошенничества. Юрист добавил, что после «сверки данных» обычно предлагается перейти по ссылке или ввести код для завершения процедуры.

На третьем месте, по словам Соловьева, находится известная, но по-прежнему эффективная схема с установкой домофона. Мошенники теперь ссылаются на решение общего собрания, на котором потенциальная жертва «отсутствовала», и предлагают проголосовать за легитимность решения, перейдя по ссылке. Четвертое место занимают фальшивые квитанции на сверку или доплату налога на имущество.

На пятом месте находится «онлайн-голосование» за какое-либо полезное для жильцов дело — например, высадку цветов во дворе, ямочный ремонт дороги, покраску скамейки или установку навеса. Для участия в «голосовании» необходимо перейти по ссылке, присланной мошенниками, передает РИА Новости.

Ранее мошенники обманули пенсионера из Егорьевска, используя схему с якобы заменой ключей от домофона. Злоумышленники убедили мужчину, что его банковскими счетами «завладели» аферисты. Потерпевший передал курьеру более девяти миллионов рублей для внесения средств на «безопасный» счет. Подозреваемого поймали и возбудили уголовное дело.