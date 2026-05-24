Володин анонсировал повышение налоговых пошлин для мигрантов

Госдума рассмотрит законопроекты о повышении налоговых пошлин для иностранных граждан, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Он уточнил в своём канале в MAX, что при оформлении российского гражданства пошлина может вырасти в 12 раз — с 4,2 тыс. до 50 тыс. рублей. За разрешение на временное проживание — в восемь раз, с 1,92 тыс. до 15 тыс. рублей. За вид на жительство — в пять раз, с 6 тыс. до 30 тыс. рублей. Также планируют установить пошлину в 15 тыс. рублей за выдачу разрешения на привлечение каждого иностранного специалиста.

Володин пояснил, что эти меры помогут упорядочить миграционную сферу и принесут бюджету около 15 млрд рублей в год.

Ранее Госдума одобрила проект об ужесточении требований к трудовым мигрантам.