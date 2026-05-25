Таро, Луна и Меркурий захватили биржи: россияне гадают на акциях

На фоне кризисных настроений инвесторы всё чаще ищут подсказки не в отчетах, а у «финансовых тарологов» и астрологов. Мистические практики захватывают трейдинговые платформы и крупные банковские сообщества. Аналитику феномена публикуют «Известия».

© Московский Комсомолец

По данным экспертов, только за первые два месяца года россияне потратили 312 млн рублей на талисманы и эзотерические товары. В соцсети для инвесторов появилась колода «Таро для трейдеров», а в соцсетях крупных банков множатся «финансовые гороскопы» и предупреждения о «коридоре затмений». Блогеры советуют выбирать дни для сделок по звездам.

Психологи объясняют это попыткой вернуть контроль в нестабильное время. Когда даже профессионалы ошибаются, люди ищут простые и эмоционально понятные объяснения. Схема работы «гуру» стандартна: расплывчатые прогнозы, затем перевод в платные чаты с «сигналами» и обещаниями сверхдоходности.

ЦБ напоминает: давать инвестсоветы вправе только лицензированные советники.

Однако эзотерическое консультирование остается вне регулирования. Эксперты призывают блокировать нелегальные каналы и учить граждан критическому мышлению, иначе скучные отчеты продолжат проигрывать раскладам Таро.