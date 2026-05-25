Россияне уходят в дискаунтеры и включают нейросети для поиска товаров

Почти 40% россиян допустили, что в ближайший год ассортимент в магазинах сократится. Такие настроения фиксируются впервые за два года и заставляют людей менять привычки. Результаты исследования публикуют «Известия».

По данным опроса, пессимизм усиливается: по сравнению с осенью доля ожидающих сжатия предложения выросла на 13 процентных пунктов. Хуже всего ситуацию оценивает молодежь 18–34 лет, которая прежде была локомотивом потребления. На этом фоне 66% молодых людей стали реже совершать спонтанные покупки и перешли в режим экономии.

Потребители всё чаще выбирают дискаунтеры. Эксперты связывают тренд с сокращением параллельного импорта и уходом брендов. В 2024 году на рынок вышли 52 новых игрока, в 2025-м — 38, а за первые три месяца текущего года — всего два.

Почти треть респондентов уже используют искусственный интеллект при выборе товаров, чтобы не запутаться в сужающемся ассортименте. Ритейлеры в ответ жертвуют маржинальностью ради лояльности.