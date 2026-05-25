На российском банковском рынке в последние недели наблюдается дефицит наличной иностранной валюты.

Сложившаяся ситуация обусловлена техническими причинами и не связана с признаками девальвации рубля или массовым отказом от национальной валюты, сообщает ИА DEITA.RU.

Об этом в беседе с «Прайм» рассказала кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова. По её словам, ключевым фактором стало то, что прямой импорт банкнот из стран-эмитентов невозможен из-за действующих санкций.

В результате наличные доллары и евро поступают в Россию только по альтернативным каналам — через страны СНГ и с помощью граждан, которые ввозят валюту из-за рубежа. Объёмы таких поступлений остаются ограниченными и не позволяют оперативно покрывать возросший спрос.

В апреле текущего года, по данным Центрального банка России, объём покупки наличной валюты населением достиг 108 млрд рублей, что на 65% превышает мартовский показатель. В мае тенденция усилилась на фоне продолжающегося укрепления рубля: граждане стали активнее приобретать наличные доллары и евро, что привело к быстрому исчерпанию банковских запасов.

Дополнительное давление на рынок оказали сезон отпусков и сберегательная стратегия части населения, предпочитающей хранить сбережения в иностранной валюте. Эксперт подчеркнула, что дефицит носит локальный и временный характер.

В отдельных отделениях банков валюта может отсутствовать, однако по мере поступления новых банкнот от других участников рынка запасы постепенно восстанавливаются. В настоящее время приобрести наличную валюту можно в системообразующих кредитных организациях.

Для минимизации рисков Белянчикова рекомендовала заранее уточнять наличие необходимых купюр и подавать заявку на бронирование требуемой суммы. Альтернативным способом получения валюты остаётся покупка безналичных долларов и евро через онлайн-сервисы банков с последующим снятием средств со счёта.