$71.6783.3

Россиянам напомнили о новых семейных выплатах с 1 июня

Газета.Ruиещё 9

С 1 июня российские семьи начнут получать новую ежегодную налоговую выплату. Она полагается работающим родителям двоих и более детей, напомнил в беседе с RT директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

Россиянам напомнили о новых семейных выплатах с 1 июня
© Газета.Ru

Для получения новой меры поддержки нужно соответствовать некоторым ключевым критериям, отметил эксперт.

«Заявитель должен являться гражданином России, постоянно проживать на её территории, работать и являться налоговым резидентом нашей страны, — пояснил он. — При этом у него не должно иметься задолженностей по уплате алиментов».

В семье должно быть двое или более несовершеннолетних детей либо детей в возрасте до 23-х лет, обучающихся на очном отделении. Кроме того, доходы семьи не должны превышать полуторакратный прожиточный минимум на душу населения в конкретном регионе, а в предшествующем выплате году родители должны были уплатить НДФЛ.

Для оформления выплаты нужно в период с 1 июня до 1 октября обратиться в МФЦ, Соцфонд либо написать заявление на «Госуслугах», отметил Поздняков. Решение о начислении выплаты должно быть принято в течение 10 рабочих дней с момента регистрации заявления, заключил специалист.

До этого член комитета Госдумы по контролю Дмитрий Скриванов отметил, что размер новой поддержки может составить до 189 тысяч рублей в год в зависимости от точного количества детей в семье и фактически уплаченного налога. Складывается сумма из перерасчета процента по НДФЛ – родителям возвращают разницу между уплаченным налогом по ставке в 13% и 6%.