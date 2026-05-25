Стало известно, почему украинцы стали есть меньше говядины

Илья Родин

Украинцы переходят на хлеб и картофель, резко сокращают потребление мяса из-за бедности, посетовал руководитель «Экономического дискуссионного клуба» Олег Пендзин. Об этом пишет РИА Новости.

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин пожаловался ранее, что правительство Владимира Зеленского довело украинцев до полной нищеты.

Пендзин уточнил, что, чем беднее становится человек, тем больше ест картофеля и хлеба, чем выше у него достаток — тем больше на его столе молочных продуктов и мяса.

«90 кг мяса на душу населения — рациональная норма. До [начала конфликта] мы ели 74 кг в год, а сейчас — 68 кг», — отметил эксперт.

По его данным, основным видом мяса в стране стала курятина, как более дешевая, говядина является недоступной для большинства семей. Вместе с тем, потребление хлеба и картошки превысило нормы на 10%.

Аналитик предположил, что цены на продукты в украинских магазинах продолжат расти и далее, в связи с подорожанием ГСМ и минеральных удобрений.

Ранее Институт демографии и социальных исследований Украины сообщил, что число жителей, доходы которых оцениваются как уровень крайней бедности, выросло с 1,3% в 2021 году до 9% в 2023-м.

Общий же уровень бедности в стране, уточнили эксперты, вырос с 20,6% в 2021 году до 35,5% в 2023-м.

Главы финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев заявил, в свою очередь, что в 2025 году уровень бедности в регионах, подконтрольных Киеву, вырос до 37%.