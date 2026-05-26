Россиянам предрекли скорое изменение в курсе валют

Июнь может стать тактическим месяцем перелома от экстремально сильного рубля к более ровному курсовому балансу, считает председатель комитета по цифровому и технологическому суверенитетам Делового экономического центра СНГ, руководитель лаборатории по вопросам онтологии когнитивного, цифрового и технологического суверенитетов при МНИИПУ Александр Гриф. Своим прогнозом аналитик поделился в беседе с «Лентой.ру».

«За рубль сейчас говорят три вещи: высокая ставка Банка России, все еще положительный текущий счет и сильная внешняя нефтяная конъюнктура. Против рубля говорят три другие: текущее снижение счета текущих операций год к году, рост импорта товаров и услуг и возобновление с мая 2026 года операций Минфина по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем рынке», — объяснил Гриф.

Специалист сообщил, что бюджетная и курсовая связка никуда не исчезла. Также он добавил, что внутренний денежный рынок остается жестким — ключевая ставка Банка России — 14,50 процента, а прогноз Банка России по инфляции на конец 2026 года — 4,5–5,5 процента при среднем уровне за год 7,0–8,0 процента. По словам аналитика, это значит, что рублевая доходность еще высока, и она ограничивает быстрый отскок доллара вверх.

При этом Гриф рассказал, что не считает курс в районе 70,8 устойчивой нормой. По его словам, нынешняя скорость укрепления национальной валюты требует либо продолжения крайне сильных внешних факторов, либо нового внутреннего притока.

"Поэтому базовая оценка на июнь — 71–75 по USD/RUB, то есть скорее боковик с легким уклоном к ослаблению рубля от майских экстремумов". Александр Гриф, руководитель лаборатории по вопросам онтологии когнитивного, цифрового и технологического суверенитетов при МНИИПУ.

В курсе евро к рублю, по мнению собеседника «Ленты.ру», решающим остается рублевый, а не европейский компонент. Он поделился, что, согласно официальному референс-курсу ЕЦБ, соотношение евро к доллару было на уровне 1,1599 на 21 мая.

«Это означает, что евро к доллару не выглядит слабой валютой. Следовательно, если доллар к рублю даже умеренно отскочит, то евро к рублю удержится еще увереннее. Мой базовый диапазон по EUR/RUB на июнь — 82–88. Ниже 82 я вижу ход как менее вероятный, потому что для него нужен одновременный новый импульс рубля и заметная слабость евро к доллару, а официальные данные ЕЦБ этого пока не подтверждают», — спрогнозировал Гриф.

По курсу китайского юаня к рублю картина еще более структурная, считает аналитик. Он добавил, что главным драйвером в июне будет не слабость юаня, а изменение рубля и внешнеторговой динамики России. Эксперт напомнил, что Банк России в платежном балансе фиксирует дальнейшую переориентацию российского экспорта на Азию.

«Мой базовый диапазон по CNY/RUB — 10,30–10,80», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее глава комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что для российской экономики наиболее оптимальным вариантом был бы курс 80 рублей за доллар. Что касается нынешних котировок, то они не вселяют особого оптимизма. Парламентарий отметил, что с начала этого года рубль стал одной из самых укрепившихся к доллару валют, что было во многом обусловлено стремительным ростом мировых цен на нефть из-за кризиса на Ближнем Востоке.