Путин подписал закон о списании участникам СВО просроченных кредитов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об освобождении участников специальной военной операции (СВО) от обязательств по просроченным кредитам. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон освобождает от обязательств по просроченным кредитам участников СВО, заключивших контракт о прохождении военной службы с 1 мая 2026 года, и их супругов, если имеется вступившее в силу до этой даты решение суда о взыскании задолженности, а также когда в целях исполнения указанных обязательств должника выдан исполнительный документ или он уже предъявлен к исполнению. Размер долга в совокупности не должен превышать 10 млн руб.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Ранее «Известия» сообщили, что количество отказов в освобождении граждан от долгов по итогам банкротства в I квартале 2026 года выросло в 2,6 раза год к году – до рекордных 2,2 тыс.