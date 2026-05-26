Лимиты по кредиткам в России заметно снизились

По итогам апреля 2026 года средний размер лимита по новым кредитным картам в России сократился на 8,5 процента в сравнении с тем же периодом 2025-го. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

За второй весенний месяц показатель снизился до 103,2 тысячи рублей. Для сравнения, в апреле прошлого года он составлял 112,8 тысячи. Таким образом, за 12 месяцев средний размер лимита по новым кредиткам сократился на 9,6 тысячи рублей.

При этом в крупнейших российских городах и регионах показатель оказался заметно выше среднего по стране значения. Так, в Москве средний лимит по выданным в апреле кредитным картам составил 136 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — 121,9 тысячи, а в Московской области — 121,8 тысячи. Самое стремительное снижение лимитов эксперты зафиксировали в Ленинградской области (минус 14,8 процента), Приморском крае (минус 14,2 процента) и Самарской области (минус 11 процентов).

Сокращение лимитов по кредиткам в России фиксируется на фоне ужесточение регулирования выдачи руководством Центробанка (ЦБ). С учетом новых требований финансовые организации стали тщательнее просматривать клиентские заявки и делать акцент на показателе долговой нагрузки. Постепенное урезание лимитов стало своего рода перестраховкой для банков — чем меньше сумма выданных под проценты денег, тем больше вероятность возврата.

В целом эксперты советуют гражданам воздержаться от новых кредиток или займов. Полная стоимость подобного рода банковских продуктов еще долго будет находиться на очень высоком уровне, констатировали в ВТБ.