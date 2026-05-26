Россиянам объяснили, как вернуть 13% за обучение, лечение и спорт

Налоговые вычеты позволяют вернуть до 13% от расходов на обучение, лечение и даже занятия спортом. Это доступно большинству граждан.

Как правильно пользоваться этим инструментом, рассказала финансовый эксперт Татьяна Волкова.

«Налоговый вычет — это возврат ранее уплаченного налога на доходы физических лиц. Если вы официально работаете и платите НДФЛ, у вас есть право на такой возврат», — объяснила она в беседе с изданием «Газета.Ru».

По словам эксперта, социальные вычеты действуют на образование своё и детей, медицинские услуги, фитнес и спорт. Лимиты: 150 тыс. рублей в год на образование, лечение и фитнес, 110 тыс. — на обучение детей. Дорогостоящее лечение без ограничений.

Уточняется, что с января 2025 года ФНС может сама формировать заявление на вычет — пользователю нужно только подтвердить его в личном кабинете.

Эксперт советует сохранять все чеки и договоры, проверять расходы за 2025 год и не откладывать оформление.

