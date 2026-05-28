Внезапный ажиотаж россиян вокруг покупки долларов объяснили

Россияне активизировали покупку долларов на фоне укрепления рубля и сезона отпусков, рассказала доцент Финансового университета Ольга Горбунова.

Ажиотажный спрос на иностранную наличность возник благодаря выгодным обменным курсам, передает РИА «Новости». Доцент Финансового университета Ольга Горбунова отметила, что важную роль также сыграло снижение доходности по депозитам.

«При этом доллар опускался до 70,95 рубля. Такой выгодный курс в сочетании с упомянутыми факторами толкает россиян в обменники», – пояснила специалист.

Эксперт подчеркнула при этом временный характер данного явления. Она добавила, что приобретать валюту целесообразно лишь для зарубежных поездок, тогда как для долгосрочного сбережения средств лучше использовать рублевые инструменты, приносящие стабильный доход.

Как писала газета ВЗГЛЯД, расчетный курс американской валюты на внебиржевых торгах опустился ниже 71 рубля.

С начала апреля российская валюта выросла к доллару почти на 12 процентов.

Аналитики объяснили такую сильную динамику переизбытком валюты на внутреннем рынке.