ИНН к каждому счету: как Россия усиливает контроль за финансами

Начиная со следующего года идентификационный номер налогоплательщика начнут привязывать ко всем банковским счетам. Эти правила затронут не только новые вклады, но и уже открытые.

В качестве одной из причин введения такой меры называют желание более системно контролировать движение денег. Ожидается, что идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) для банковских счетов поспособствует активному выявлению подозрительных транзакций в самых разных банках.

Для борьбы с так называемым дропперством, которое представляет собой особый вид мошенничества, связанный с использованием подставных лиц («дропов») для вывода незаконно полученных денежных средств или имущества, в следующем году в России запустят специальную платформу — «Антидроп». Еще раньше — уже в июле 2026 года — как часть подготовки к введению этой программы ИНН станет обязательным при переводах через систему быстрых платежей. Сообщается, что для клиентов номер налогоплательщика включат в стандартный пакет документов наряду с паспортом.

— Сегодня многие государства выстраивают цифровую финансовую модель, согласно которой каждая операция оставляет след. Россия, как и другие страны, тоже движется по этому сценарию, — рассказывает «Вечерней Москве» финансовый аналитик Григорий Короленко.

Он отмечает, что преимущественно такая мера будет иметь положительный эффект. Привязка ИНН к банковским счетам позволит продолжить выводить операции из тени, что, в свою очередь, приведет к уменьшению использования серых схем и числа анонимных переводов, а также к повышению безопасности при работе с цифровым рублем. Тем не менее аналитик утверждает, что при введении такой меры стоит опасаться реакции населения, в особенности представителей бизнеса.

— Скорее всего, первое время эти участники игры будут проявлять осторожность. С данной точки зрения привязка ИНН к банковским счетам может привести к росту популярности наличного расчета, — дополняет Короленко.

С мнением согласна и эксперт по налоговой безопасности бизнеса Оксана Комарова.

— Тем, кто привык работать в обход кассы, скрывать реальные доходы станет сложнее. Я думаю, что часть самозанятых и представителей малого бизнеса действительно может вернуться к наличным расчетам, чтобы избежать излишнего внимания к своей деятельности, — подчеркивает Оксана Комарова.

При этом для обычных граждан внедрение такой меры пройдет практически незаметно, считает эксперт. Объясняет Оксана Комарова это высокой вероятностью автоматического использования банками информации из Федеральной налоговой службы. Однако тут может встать вопрос о конфиденциальности данных.

В целом же, оценивая инициативу, эксперты подтверждают: государство активно движется в сторону прозрачности экономики путем ее цифровизации.