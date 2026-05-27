За последние четыре года число резюме в сегменте «портфельной» занятости, когда соискатель совмещает несколько разных видов деятельности, выросло на 60 процентов. О том, что россияне стали реже ограничиваться одной работой, сообщили «Ленте.ру» аналитики hh.ru.

Как показало исследование, работодатели все чаще указывают различные форматы частичной занятости. Доля резюме, в которых россияне указывают готовность работать сразу в нескольких форматах, уже достигла 28 процентов от общего объема. Тренд на «портфельную» занятость охватывает уже более 134 профессий — от рабочих и сервисных ролей до ИТ и аналитики.

Среди соискателей чаще готовы совмещать занятость в сфере добычи сырья (плюс 24 процента к числу вакансий за последние годы), в сельском хозяйстве (плюс 22 процента), среди рабочего персонала (плюс 20 процентов), а также в производстве и сервисном обслуживании (плюс 20 процентов). Работодатели чаще публикуют такие вакансии в розничной торговле (плюс 35 процентов), в продажах и обслуживании (плюс 22 процента), для административного персонала (плюс 23 процента), в сфере транспорта и логистики (плюс 19 процентов), а также для домашнего персонала (плюс 20 процентов).

Если раньше классическая схема карьеры доминировала, то теперь рядом с ней растет сегмент проектной и частичной занятости, позволяя совмещать нескольких источников дохода. Это говорит о потенциальной перестройке рынка труда: работодатели все чаще делят занятость на отдельные задачи, проекты и роли с возможностью совмещения, а не только нанимают сотрудников на полную ставку, — пояснила Мария Игнатова, директор hh.ru по исследованиям.

