В России за год айтишников стало больше на 20%

Число IT-специалистов в России за год выросло на 20% и приблизилось к 2 млн, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

"Число занятых в IT-отрасли за 2025 год выросло на 20% и достигло 1,869 млн человек" - отметили там, добавив, что годом ранее число занятых составляло 1,554 млн специалистов.

Айтишников также стало больше в общей занятости - с 3,2% до 3,8%, и в аппарате в связи с этим отметили, что "IT-отрасль продолжает оказывать значительное влияние" на нее.

"Среднегодовая заработная плата в IT-отрасли составила порядка 2,05 млн рублей в год или порядка 171 тыс. рублей в месяц", - добавили там.

Данные были получены благодаря ежеквартальному мониторингу индустрии IT, который проводит АНО "Цифровая экономика" на основе данных из реестра аккредитованных ИТ-компаний.