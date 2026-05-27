Зумеры резко устали от «продажи воздуха» и идут на заводы

Зумеры, которых часто обвиняют в нежелании работать и погоне за балансом, все чаще уходят на заводы. HR-эксперт Ирина Чувалова объясняет это усталостью от «продажи воздуха» в креативных индустриях — бесконечных правок, размытых результатов и страха перед нейросетями, передает kp.ru.

На производстве задача четкая: сделал — увидел результат. В неспокойном мире это дает ощущение стабильности, отмечают эксперты. 24-летний Никита Носач — главный инженер завода в Астане. После вуза нашел работу за сутки, сразу стал главным инженером из-за кадрового голода. Ведет блог о заводе, аудитория выросла до 3500 человек.

29-летний Дмитрий Гильмутдинов — старший мастер на Магнитогорском металлургическом комбинате. На реконструкцию сложного участка ушло три года, кадров не хватало — привел около 50 знакомых, все его ровесники. Зарплата — около 180 тысяч рублей.

Эксперт Яков Якубович приводит статистику: интерес молодежи 18–24 лет к рабочим специальностям за год вырос на 77%. Запросы на операторов станков увеличились на 180%, шлифовщиков — на 170%, монтажников — на 167%. Почти каждое пятое резюме в металлургии — от вчерашних студентов.

Как отмечается, главный мотив — стабильность и понятные перспективы. В офисах молодые специалисты получают 60–70 тысяч, а сварщикам предлагают от 250 тысяч. Зумеры боятся выгорания и неопределенности, а производство дает конкретный результат и снижает тревожность. Современные заводы — это высокотехнологичные пространства, похожие на IT-офисы. Рынок рабочих профессий стремительно молодеет: каждому пятому соискателю нет 24 лет, говорится в материале.