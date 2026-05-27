Более $10 млн средств российских пользователей оказались заморожены на международных криптовалютных биржах после введения новых санкций Великобритании. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, криптобиржи Bybit, Binance, Bitget и другие платформы начали помечать цифровые активы, связанные с российскими сервисами, попавшими под британские ограничения, как «грязные». Из-за этого часть операций по переводу средств на такие площадки и обратно стала блокироваться либо отправляться на дополнительную проверку.

Как утверждает Baza, еще до официального объявления санкций некоторые клиенты международных криптосервисов начали получать уведомления с требованием вывести активы в течение суток. После этого доступ к части учетных записей ограничивался. Пользователи также жалуются на сложности с восстановлением доступа: в чатах отвечают ИИ-ассистенты, а ответа от службы поддержки приходится ждать по несколько дней.

Финансовый аналитик Алексей Морозов сообщил изданию, что общий объем заблокированных средств на разных площадках, включая ABCEX и платежные криптосервисы Rapira и Aifory, мог составить около $16 млн.

По словам Морозова, дополнительный риск заключается в том, что площадки анализируют не только новые, но и старые операции. Ограничения могут накладываться даже из-за переводов, которые были совершены несколько лет назад.