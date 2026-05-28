Пенсии женщин в России за год выросли почти на 2 тыс. рублей

Средний размер пенсии женщин в России за год увеличился почти на 2 тыс. рублей и достиг 25 204 рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на изученные данные статистики. Согласно информации Социального фонда России, годом ранее средняя пенсия россиянок составляла 23 249 рублей.

Таким образом, рост выплат за год составил 1955 рублей. По последним данным, в России проживают почти 27 млн женщин-пенсионеров. При этом за прошедший год их количество практически не изменилось. 27 мая доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что у россиян, работавших в органах власти и перешедших на гражданскую службу, будет две пенсии.

До этого депутат Государственной думы Алексей Говырин рассказывал, что в России с 1 июня прибавку к пенсии получат несколько категорий граждан.