$70.982.72

ТАСС: пенсии женщин в России за год выросли почти на 2 тыс. рублей

Газета.Ruиещё 3

Средний размер пенсии женщин в России за год увеличился почти на 2 тыс. рублей и достиг 25 204 рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на изученные данные статистики. Согласно информации Социального фонда России, годом ранее средняя пенсия россиянок составляла 23 249 рублей.

Пенсии женщин в России за год выросли почти на 2 тыс. рублей
© РИА Новости

Таким образом, рост выплат за год составил 1955 рублей. По последним данным, в России проживают почти 27 млн женщин-пенсионеров. При этом за прошедший год их количество практически не изменилось. 27 мая доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что у россиян, работавших в органах власти и перешедших на гражданскую службу, будет две пенсии.

До этого депутат Государственной думы Алексей Говырин рассказывал, что в России с 1 июня прибавку к пенсии получат несколько категорий граждан.