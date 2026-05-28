ЦБ готовит новые правила внесения денег через банкоматы

Банк России анонсировал масштабное расширение функционала Системы быстрых платежей, опубликовав проект соответствующего указания на своём официальном сайте.

Ключевые нововведения, запланированные к внедрению в период с 2026 по 2027 год, направлены на повышение доступности и универсальности финансовых услуг для граждан и интеграцию СБП в новые сферы, сообщает ИА DEITA.RU.

Одним из наиболее значимых изменений станет возможность внесения наличных на счёт через банкоматную сеть любых кредитных организаций. В настоящее время данная опция, как правило, доступна только в устройствах банка-эмитента карты. Согласно проекту, с 1 октября 2026 года клиенты смогут пополнять свои счета, используя банкоматы сторонних банков с помощью СБП.

Эта мера призвана существенно повысить удобство, избавив пользователей от необходимости искать устройство «своего» банка. Вместе с тем, для таких операций регулятор предлагает установить лимиты, чтобы снизить риски и ориентировать сервис на повседневные нужды. Планируется, что максимальный размер одного пополнения не будет превышать 25 тысяч рублей, суточный лимит составит 50 тысяч рублей, а месячный — 200 тысяч рублей.

Вторым важным направлением развития станет трансформация СБП в инструмент для трансграничных расчётов. Начиная с 1 апреля 2027 года, крупнейшие российские банки, входящие в перечень системно значимых кредитных организаций, будут обязаны предоставить своим клиентам техническую возможность получать денежные переводы от физических лиц из-за рубежа через СБП. Это создаст новый, независимый канал для получения средств из других стран.

Наконец, регулятор намерен интегрировать СБП в систему государственных платежей. С 1 апреля 2027 года система будет применяться для приёма платежей в бюджетную систему РФ. Это коснётся оплаты услуг через портал «Госуслуги», на официальных сайтах федеральных органов исполнительной власти, а также в учреждениях, предоставляющих государственные и муниципальные услуги.