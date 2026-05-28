В Госдуме призвали остановить эксперимент по онлайн-списанию долгов за ЖКУ

Депутат Госдумы Сергей Миронов призвал прекратить эксперимент по онлайн-списанию долгов за ЖКУ. По его словам, из-за возможных бухгалтерских и технических ошибок могут пострадать граждане, особенно пожилые, сообщает NEWS.ru

В эксперименте участвуют около 20 регионов. Документооборот между управляющими компаниями и судами проходит в электронном виде, а уведомления приходят через «Госуслуги». Обжаловать решение можно в течение 10 дней.

«А что делать старикам, которые не дружат с компьютером и смартфоном? Они даже не узнают, что на них навесили долги, пока приставы не арестуют счета. Наша фракция требует прекратить эксперимент. Это опасная и несправедливая идея», — заявил Миронов.

Депутат добавил, что жильцы становятся беззащитны перед ошибками или намеренным завышением платежей. Оспаривать решения суда долго и дорого для большинства людей, а ошибка бухгалтера в пару лишних нулей может обернуться серьезными последствиями.

