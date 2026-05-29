В России спрогнозировали падение цен на некоторые продукты

Некоторые продукты питания в ближайшее время могут подешеветь на 30–50%, заявил профессор Финансового университета при правительстве РФ Константин Лебедев в интервью агентству «Прайм».

По его словам, это признак здоровой конкурентоспособной экономики, которая успешно интегрируется в мировые бизнес-процессы. Эксперт назвал три причины. Во-первых, аграрии собрали рекордные урожаи, рост предложения толкает цены вниз. Во-вторых, укрепление рубля удешевляет импортные компоненты. В-третьих, изменилась модель потребления: россияне стали тратить рациональнее, а розничные сети активнее снижают наценки.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с президентом 12 мая сообщил, что годовая инфляция в России составляет 5,6%. По его словам, в первом квартале экономика снизилась на 0,3%, но в марте темп роста составил 1,8% год к году.

Лидером по снижению цен среди продуктов в апреле стали огурцы, сообщили в «Руспродсоюзе». К 30 апреля они подешевели на 15% за месяц.

Ранее ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев заявил «Известиям», что замедление инфляции в России до 5,5% пока нельзя считать устойчивым долгосрочным трендом. По его словам, текущая динамика во многом объясняется жесткой политикой ЦБ и снижением цен производителей, однако уже во втором полугодии 2026 года инфляционное давление может вновь усилиться.