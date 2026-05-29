Стало известно, какую прибавку обеспечивает НПФ к пенсии

Средняя пожизненная выплата из негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в 2025 году составила всего 3 900 рублей в месяц – около 17% от размера страховой пенсии, следует из данных Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ), с которыми ознакомились «Известия». Средний счет в корпоративных программах НПО не превышает 436 тысяч рублей, а в индивидуальных – и вовсе 74тысячи рублей, уточняет ассоциация.

Столь скромный результат объясняется низкими взносами и сдержанной доходностью. В добровольных программах граждане, как правило, направляют лишь 3-6% зарплаты против 22% фонда оплаты труда, которые работодатели перечисляют в государственную систему. Корпоративные программы также слабо развиты: совокупные расходы работодателей на них не превышают 170 млрд рублей в год при общем ФОТ свыше 50 трлн рублей. В 2020–2025 годах НПФ в среднем приносили восемь-девять процентов годовых, тогда как депозиты давали десять-одиннадцать процентов, а золото в рублях дорожало примерно на 20% в год.

Новая программа долгосрочных сбережений (ПДС) пока не решает проблему кардинально. По расчетам газеты, при взносах 5 000 рублей в месяц на протяжении 15 лет пожизненная прибавка к пенсии составит менее 10 тысяч рублей – и со временем обесценится из-за инфляции. К ПДС уже присоединились более 10 млн человек, объем привлеченных средств приближается к 1 трлн рублей, сообщил ЦБ.