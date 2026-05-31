В течение последней недели мая крупные российские банки провели снижение ставок по рублевым вкладам.

Это стало следствием весеннего цикла смягчения денежно-кредитной политики Центрального банка России, сообщает ИА DEITA.RU.

В конце месяца крупнейшие финансовые учреждения синхронно скорректировали условия по депозитах в сторону их ухудшения для клиентов. Например, Газпромбанк с 26 мая снизил доходность по вкладам «Новые деньги» и «В Плюсе» на 0,1–0,3 процентных пункта, установив максимальную ставку на коротком сроке на уровне 13,6% годовых. Московский кредитный банк с 27 мая урезал ставки по всей линейке вкладов в среднем на 0,1–0,2 п. п., а лимит по базовым продуктам опустился до 13,5–14%.

ВТБ также ужесточил условия получения максимальной доходности по комбинированному продукту «Инвестиционный+», а Сбербанк провел плановое снижение доходности по массовым депозитам на 0,5 п. п. на все сроки размещения. В результате средняя доходность годовых вкладов в крупнейших банках упала в диапазон 12,33–12,99% годовых.

Как отмечают эксперты портала «Банки.ру», период сверхвысоких ставок, когда российские финучреждения предлагали по 16–18% годовых, завершился. Рынок адаптируется к новым экономическим условиям.

На июньском заседании ЦБ ожидается дальнейшее снижение ключевой ставки, что приведет к еще большему падению ставок по вкладам. К середине лета максимальные базовые ставки в топ-10 банков без скрытых условий могут закрепиться на уровне 12–13%.

В этой связи вкладчикам рекомендуется фиксировать доходность на средний срок, открывая вклады на 6 или 12 месяцев, пока ставки не упали ниже 12%. Также стоит обратить внимание на условия для новых клиентов, так как банки все еще предлагают повышенные проценты (до 13,5–14,5%) при переводе новых денег, которые не находились на счетах в этом банке последние 90 дней. Ожидать разворота тренда и нового роста процентов в 2026 году не стоит, так как базовая траектория ЦБ направлена на снижение инфляционного давления.