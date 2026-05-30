Названа средняя пенсия мужчин-курьеров

Средний размер пенсии мужчин, работающих курьерами, в 2026 году может достигать 44,9 тысячи рублей - такие примерные расчеты привел профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

По словам профессора, средний размер пенсии мужчин-курьеров в 2026 году может составить 44 883 рубля.

Такая цифра достигается при расчете на следующих условиях: официального труда специалиста на протяжении всей карьеры и получения зарплаты 130 тысяч рублей в течение 43 лет, подчеркнул Александр Сафонов, его слова приводит ТАСС.

Одновременно эксперт обратил внимание на то, что в основном курьеры оформляются как самозанятые, поэтому им необходимо самостоятельно вносить пенсионные взносы.

