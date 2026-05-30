Семейная выплата для родителей с двумя детьми может быть оформлена с 1 июня

Подать заявление на новую ежегодную семейную выплату с 1 июня смогут работающие родители с двумя и более детьми, чей среднедушевой доход не превышает полутора прожиточных минимумов, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

Об этом Стенякина рассказала РИА Новости.

Она уточнила, что приём заявлений откроется 1 июня и завершится 1 октября. Право на выплату имеют семьи, где среднедушевой доход ниже 1,5 регионального прожиточного минимума.

Рассчитывать на поддержку могут работающие родители, усыновители, опекуны и попечители с двумя и более детьми до 18 лет либо до 23 лет при очном обучении. Родители должны постоянно проживать в России, быть налоговыми резидентами и не иметь задолженности по алиментам.

Размер выплаты зависит от уплаченного за прошлый год НДФЛ.

«Фактически выплата уменьшит сумму подоходного налога за прошлый период с 13% до 6%», — пояснила депутат.

Подать заявление можно через портал Госуслуг, любое МФЦ или отделение Социального фонда. Большую часть документов фонд запросит самостоятельно, лично потребуется лишь справка с места учёбы для студентов старше 18 лет.

Стенякина подчеркнула, что право на выплату необходимо подтверждать ежегодно.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб напомнила, что с 1 июня пенсия будет увеличена россиянам, которым в мае исполнилось 80 лет.