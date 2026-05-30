HR-эксперт Степанова рассказала, как не попасть под сокращение

Компании сокращают тех, чья ценность неочевидна. Как не попасть под этот процесс, рассказала HR-эксперт Юлия Степанова.

Она советует оцифровать свой вклад: вместо «развитие продукта» писать «сократил издержки на 18%» или «повысил конверсию».

«Работодатель хочет видеть не просто цифры, а понимать, за счёт чего они получены», — пояснила Lenta.ru Степанова.

Второй тренд — запрос на узкую экспертизу. Как уточняется, в IT сейчас перенасыщение джунами, больше востребованы сильные мидлы и сеньоры с глубокой специализацией. В ритейле и производстве выигрывает тот, кто пять лет в нише и знает её изнутри. Также важно использовать AI для повышения личной эффективности — такие специалисты работают быстрее и стоят дороже.

Степанова отметила, что людей с горящими глазами, которые сами следят за трендами и инициируют улучшения, сокращают в последнюю очередь. Также стоит приходить к руководителю с конкретными предложениями и цифрами и выстраивать связи внутри компании через рабочие задачи.

Ранее специалист по подбору персонала Александр Брюхов рассказал, что в ближайшие годы изменения на рынке труда прежде всего затронут работников, чьи обязанности связаны с простыми повторяющимися действиями.

