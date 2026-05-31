В Госдуме предложили сделать городской транспорт бесплатным для беременных

В России могут сделать бесплатным проезд на городском транспорте для беременных. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Колунов, сообщает РИА Новости.

Депутат сказал, что это «запрос наших граждан», и к нему не раз обращались по данному поводу на встречах и приемах.

«Считаю важным проработать возможность введения бесплатного проезда на всех видах городского пассажирского транспорта для женщин в период беременности», — заявил Колунов.

В ближайшее время он обратится с соответствующим предложением к министру транспорта России.

Парламентарий отметил, что льгота должна предоставляться на основании документа о постановке на учет по беременности. Это поможет избежать злоупотреблений. Действие льготы будет прекращаться автоматически, одновременно со снятием с учета.

Колунов считает, что мера снизит финансовую нагрузку на молодые и многодетные семьи, а также поддержит рост рождаемости в России.

Ранее в Госдуме заявили, что региональные пособия беременным не должны зависеть от того, где женщина первоначально встала на учет.