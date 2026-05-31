В последнее время многие российские банки стали массово предлагать россиянам вклады под 20-27% годовых.

Для большой части финорганизаций данная стратегия стала вынужденной, сообщает ИА DEITA.RU.

Как объяснили эксперты рынка, она продиктованной острой потребностью многих игроков банковского сектора в стабильном и предсказуемом источнике фондирования. Привлечение «живых» денег физических лиц необходимо для выполнения обязательных нормативов ликвидности, установленных регулятором, а также для обеспечения ресурсной базы при выдаче высокодоходных кредитов корпоративным клиентам.

Фундаментальной причиной формирования столь агрессивной процентной политики является длительный период удержания Центральным банком России жёстких денежно-кредитных условий. В рамках борьбы с инфляционными рисками ключевая ставка была доведена до рекордных значений, достигнув отметки в 21%.

Несмотря на наметившиеся в долгосрочной перспективе сигналы к её плавному снижению, текущая стоимость фондирования на межбанковском рынке остаётся экстремально высокой. В этих условиях розничные депозиты становятся для банков наиболее доступным и дешёвым инструментом привлечения ресурсов по сравнению с заёмными средствами на профессиональном рынке.

Дополнительным фактором, подстёгивающим конкуренцию, является завершение сроков действия предыдущих высокодоходных вкладов у значительной части населения. В ситуации, когда у миллионов россиян высвободились крупные суммы, банки вступили в активную борьбу за клиента.

Снижение ставки даже на незначительную величину по сравнению с рыночными конкурентами может спровоцировать массовый отток ликвидности, поэтому кредитные организации вынуждены поддерживать доходность на пиковых уровнях.

Высокая стоимость привлечения средств у населения компенсируется за счёт размещения этих денег в высокодоходные активы. Основной статьёй доходов становится кредитование крупного бизнеса и участие в государственных программах субсидирования, где процентные ставки для конечных заёмщиков значительно превышают расходы банка по вкладам.

Тем не менее, заявленные в рекламе максимальные значения доходности в 20-27% годовых носят в значительной степени маркетинговый характер и доступны лишь при выполнении целого ряда строгих условий. Финансовые институты используют сложную систему фильтров для отсечения «старых» денег и стимулирования комплексного потребления своих услуг.

Как правило, предельная ставка предлагается исключительно для «новых» средств — то есть для клиентов, которые ранее не имели вкладов в данном банке, или для сумм, переведённых из других кредитных организаций, пишет портал «Финансы Mail».