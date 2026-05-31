Мошенники все чаще вынуждают россиян покупать криптоактивы

Криптохакеры похитили у россиян 25 миллиардов рублей в 2026 году. Эта сумма почти сопоставима с показателями за весь предыдущий год. Число попыток и успешных взломов неуклонно растёт.

По данным телеграм-канала «База», только за первый квартал текущего года произошло более 80 крупных атак на криптоинвесторов. Злоумышленники становятся всё изощрённее и активно используют в своих схемах искусственный интеллект для автоматизации и маскировки преступных действий.

Рост числа атак аналитики связывают с изменением стратегии хакеров. Теперь они нацелены не на крупные корпорации, а на массовые атаки против физических лиц. При этом жертвами становятся даже обычные люди, которые никак не связаны с криптовалютой. Банки всё эффективнее блокируют мошеннические операции, поэтому преступники меняют тактику: они вынуждают жертв самостоятельно покупать криптоактивы и переводить деньги мошенникам через цифровые кошельки, что позволяет проводить транзакции в обход банковских фильтров.

Аналитики также обнаружили, что криптобиржи стали менее популярны у мошенников для отмывания украденных активов. Причина — сервисы активно избавляются от подозрительных аккаунтов, а правоохранительные органы замораживают счета, связанные с незаконными операциями. Однако это не остановило злоумышленников, которые быстро нашли новые способы легализации похищенного.

Теперь преступники переходят на международные теневые сервисы и используют сложнейшие цепочки транзакций, чтобы полностью запутать следы. Это практически лишает потерпевших и правоохранительные органы шансов отследить путь украденных активов и вернуть их законным владельцам.