Финансирование поддержки семей в Подмосковье выросло на 80%

Объём финансирования программ социальной поддержки семей с детьми в Московской области за пять лет вырос на 80% и превысил 52 миллиарда рублей, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Как рассказал парламентарий РИА Новости, с 2021 по 2026 год объём выделяемых средств увеличился с 29 млрд рублей до свыше 52 млрд рублей.

Особое внимание он обратил на поддержку многодетных. Финансирование соответствующих программ возросло более чем втрое — с 2,1 млрд рублей до 6,5 млрд рублей.

Помощь оказывается с момента рождения ребёнка. Семьи получают подарочный набор новорождённого, единовременное пособие при рождении и набор первоклассника.

«Для родителей до 35 лет при рождении третьего или последующего ребёнка — единовременно 300 тыс. рублей. Действует целый пакет мер для многодетных семей — ежегодная выплата на школьную форму, компенсация на оплату ЖКУ, бесплатные земельные участки либо выплата в 400 тыс. рублей взамен участка, льгота в рамках соцгазификации», — добавил Брынцалов.

Ранее депутат Госдумы Валерий Селезнев рассказал, что налоговый вычет на третьего и последующих детей увеличен до шести тыс. рублей, а лимит дохода повышен до 450 тыс. рублей.