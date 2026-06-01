Айтишники перестали торговаться за зарплату по одной причине

Соискатели в IT и телекоме всё чаще соглашаются на первоначальное зарплатное предложение, не вступая в торг. Это показало исследование фирмы, опросившей 119 организаций из 11 секторов экономики, пишут «Ведомости».

Доля принятых офферов подскочила с 78,3% в 2024 году до 84,6% в 2025-м, тогда как ещё годом ранее специалисты активно меняли работодателей в погоне за доходом.

Одной из главных причин перелома стало распространение вайб-кодинга. ИИ-инструменты резко снизили потребность в младших разработчиках, тогда как спрос на опытных специалистов, способных ставить задачи нейросетям и верифицировать результат, сохраняется.

Ведущий научный сотрудник РАНХиГС Петр Отоцкий констатировал, что в течение 2025 года российский рынок труда окончательно стал рынком работодателя.

