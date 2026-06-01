Россияне стали больше доверять микрофинансовым организациям

Россияне все чаще рассматривают микрофинансовые организации (МФО) как привычный инструмент решения финансовых задач наряду с банковскими кредитами и кредитными картами. Об этом говорится в совместном исследовании Финансового университета при Правительстве России и компании «Альфа-Деньги».

Согласно исследованию, при выборе источника средств на материальные нужды 31,5% россиян обращаются за банковскими кредитами, 25,2% используют кредитные карты, а 11,5% респондентов выбирают микрофинансовые организации.

По данным опроса, 12,4% россиян пользовались услугами МФО в прошлом, 4,4% используют микрозаймы в настоящее время, а еще 1,9% рассматривают такую возможность.

Наибольшая доля респондентов, имеющих опыт взаимодействия с микрофинансовыми организациями или планирующих воспользоваться их услугами, зафиксирована в Новокузнецке — 36%. Далее следуют Кемерово, Томск, Пермь и Тюмень, Казань, Набережные Челны и Барнаул, Екатеринбург, а также Владивосток, Киров и Пенза.

Генеральный директор «Альфа-Денег» Олег Гришин отметил, что исследование отражает постепенное изменение восприятия отрасли.

«12% всех респондентов, включая тех, кто не пользовался продуктами МФО, видят изменения в деятельности отрасли за последние один-два года. Это значимый сигнал — прошлая негативная репутация не исчезает мгновенно, но задача рынка и дальше делать его более дружелюбным», — считает он.

По словам Гришина, изменения стали возможны благодаря системному оздоровлению рынка со стороны Центробанка и трансформации самих МФО. Многие участники рынка, по его словам, смещают фокус в сторону более «длинных» финансовых продуктов.

Участников исследования также спросили о факторах, способных повысить доверие к микрофинансовым организациям. Наиболее значимым вопросом для клиентов остаются ставки.

Заместитель научного руководителя Финансового университета при Правительстве РФ Александр Шатилов подчеркнул, что микрофинансовые организации постепенно становятся полноценной частью российской финансовой системы.

Исследование проводилось в 38 крупных городах России, в каждом были опрошены не менее 200 человек.