Российские семьи начали получать новую выплату

Родители, обратившиеся за новой мерой поддержки на детей, уже стали получать выплаты.

Об этом сообщается в канале Соцфонда в мессенджере "Макс".

"Социальный фонд перечислил первые выплаты родителям, которые обратились за новой мерой поддержки на детей. К середине дня 2 июня специалисты одобрили средства на 31 тыс. детей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по действующему регламенту, на вынесение решения по заявке отводится до двух недель и еще неделя - на перечисление средств.

Соцфонд России с 1 июня начал принимать заявления на получение семейной выплаты. Такая поддержка доступна родителям двух и более детей, если среднедушевой доход семьи за 2025 год составил меньше 1,5 региональных прожиточных минимумов на человека, а имущество соответствует установленным критериям.