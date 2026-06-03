В Госдуме предложили новую выплату для миллионов пенсионеров

Пенсионерам с невысокими доходами могут начать полностью компенсировать расходы на лекарства, купленные по назначению врача. С такой инициативой выступили депутаты фракции «Справедливая Россия», которые внесли соответствующее предложение на рассмотрение Госдумы, пишет «Лента.ру».

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Председатель партии Сергей Миронов заявил, что новая мера поддержки должна распространяться на пенсионеров, чей доход не превышает 1,5-кратный размер прожиточного минимума в регионе проживания. По его словам, с учетом нынешнего уровня пенсионных выплат под эту категорию подпадает большинство граждан старшего возраста.

Парламентарий напомнил, что, по данным Соцфонда России на 1 апреля 2026 года, в стране проживает более 40,4 млн пенсионеров. Он отметил, что около 90% россиян старше 60 лет имеют как минимум одно хроническое заболевание, а многим из них не хватает средств на покупку необходимых препаратов.

Миронов указал, что значительная часть пенсий уходит на продукты питания и оплату жилищно-коммунальных услуг, тогда как стоимость лекарств растет быстрее инфляции. В результате многие пожилые люди вынуждены рассчитывать на помощь родственников.

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Для решения этой проблемы депутаты предлагают внести изменения в закон «Об основах охраны здоровья граждан» и предусмотреть компенсацию расходов на лекарства для нуждающихся пенсионеров.

Кроме того, Миронов высказался за ограничение торговой наценки на медикаменты, прежде всего на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты. Он напомнил, что ранее фракция уже вносила в Госдуму законопроект о запрете повышения цен на такие лекарства как минимум до 2027 года и считает необходимым продлить действие подобного моратория на более длительный срок.