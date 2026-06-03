В России значительно снизилась долговая нагрузка населения

Долговая нагрузка россиян сократилась до 9,1% — минимального уровня с 2019 года, пишут «Известия» со ссылкой на «Обзор финансовой стабильности» Банка России. Показатель отражает долю располагаемых доходов граждан, которая уходит на платежи по кредитам.

Такой динамике есть несколько объяснений. Из-за ужесточения политики Центробанка рынок кредитования остыл: в 2025 году объем выданных потребкредитов упал на 4,6%, а банки отклоняли 80–83% заявок.

Одновременно доходы населения выросли на 17% — особенно у рабочих специальностей, которые активно пользуются займами. Также многие досрочно расплатились по старым долгам, взятым еще в 2020–2022 годах под низкие проценты. Кроме того, депозиты стали приносить 21–23% годовых, что оказалось выгоднее, чем брать новые кредиты под 30–40%.

Показатель 9,1% — усредненный по всей стране. Аналитики указывают, что за общей цифрой может скрываться реальный рост долговой нагрузки у большинства заемщиков. Богатые люди с высокими доходами и небольшими кредитами «сглаживают» статистику, из-за чего ситуация у обычных граждан выглядит лучше, чем на самом деле.

В 2026 году эксперты ожидают смягчения денежно-кредитной политики: ключевая ставка может снизиться до 12–12,5%. Однако, по их словам, резкого скачка кредитования не предвидится. С июля банки будут учитывать только официальные доходы, а ограничения по предельной долговой нагрузке сохранятся.