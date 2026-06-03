Назван регион с самой высокой пенсией в России

Заместитель председателя Счетной палаты России Галина Изотова в рамках Петербургского международного экономического форума сообщила, что самый высокий средний размер пенсии по старости в России зафиксирован в Чукотском автономном округе, передает РИА Новости.

По данным Социального фонда на 1 апреля 2026 года, средняя пенсия по старости в России составляет более 27,2 тысячи рублей, тогда как в Чукотском автономном округе этот показатель превышает 45,5 тысячи рублей.

Изотова уточнила, что размер пенсии конкретного человека зависит прежде всего от уровня зарплат, которые он получал в течение трудовой деятельности, от отрасли экономики и от региональных коэффициентов. Именно северные надбавки и районные коэффициенты объясняют высокий уровень пенсий в регионах Крайнего Севера и приравненных к ним территориях.

Соотношение средней пенсии со средней зарплатой в России, по данным Счетной палаты, в феврале 2026 года составило 24,3%. Для сравнения: в 2025 году этот показатель составлял 23,3%, в 2024-м — 23,5%.

«Тренд положительный, доля пенсии в заработке медленно, но растет, — отметила зампред Счетной палаты.

При этом она напомнила, что многие пенсионеры получают дополнительные социальные доплаты, льготы, а также продолжают работать, что увеличивает их общий доход.

Петербургский международный экономический форум в 2026 году проходит с 3 по 6 июня. Вопросы социальной политики, включая пенсионное обеспечение, традиционно входят в повестку форума наряду с экономическим развитием и инвестиционными проектами.