В "Авито" назвали самых высокооплачиваемых специалистов весны 2026 года

МОССамыми высокооплачиваемыми специалистами по итогам весны стали аппаратчики, в среднем им предлагали свыше 210 тыс. рублей в месяц. Это следует из исследования "Авито Работы", которое есть в распоряжении ТАСС.

"Первое место заняли аппаратчики - работодатели предлагали таким специалистам в среднем 211 499 руб./мес., что на 36% больше, чем годом ранее", - говорится в сообщении.

Уточняется, что эти специалисты отвечают за управление и контроль технологических процессов на производстве. Они следят за работой оборудования, контролируют параметры выпуска продукции и обеспечивают бесперебойное функционирование производственных линий, поясняется в исследовании.

При этом высокие зарплаты также предлагали промышленным альпинистам, в среднем 156,1 тыс. рублей в месяц, бурильщикам - 155,4 тыс. рублей, говорится в материалах.