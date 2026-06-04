Популярный продукт взлетит в цене из-за кризиса на Ближнем Востоке

Мировые цены на какао-бобы растут на фоне блокады Ормузского пролива, что в ближайшее время ударит по стоимости шоколада и кондитерских изделий, заявил РИА Новости экономист индонезийского Центра экономических и правовых исследований (CELIOS) Виллиус Прадойоно.

По словам эксперта, если нынешняя динамика сохранится в течение нескольких месяцев, производители и потребители неизбежно почувствуют рост цен. Причины — не только в уменьшении предложения от основных поставщиков, но и в резком удорожании логистики, фрахта и страховки после перекрытия стратегического пролива.

Прадойоно подчеркнул, что какао — глобальный товар, поэтому любые сбои в цепочках поставок почти мгновенно отражаются на конечной цене. В Индонезии, одном из крупнейших азиатских производителей какао, базовая экспортная цена на бобы в июне выросла на 18,53% — до 3511 долларов за тонну.

В министерстве торговли страны прямо связали это с закрытием Ормуза, повлекшим рост транспортных и страховых издержек. В 2024 году Индонезия экспортировала около 348 тысяч тонн какао на 2,65 миллиарда долларов.