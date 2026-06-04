Минфин раскрыл планы на пенсионные накопления «молчунов»

Минфин России хочет, чтобы пенсионные средства "молчунов" стали частью механизма долгосрочных сбережений.

Об этом в кулуарах ПМЭФ-2026 заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Это требует законодательного решения с тем, чтобы средства, которые сегодня есть в соцфонде, в том числе "молчунов" могли бы использоваться по-другому. А мы хотим, чтобы эти деньги работали как долгосрочные сбережения, чтобы этими деньгами можно было воспользоваться, чтобы эти деньги можно было наследовать, чтобы эти деньги можно было снять в случае особых жизненных ситуаций. Во всяком случае, дать больше возможности управлять этими деньгами", - сказал он.

Силуанов отметил, что многие "молчуны" не знают, что у них есть пенсионные накопления, которые сейчас находятся в Социальном фонде.

Об инициативе

Ранее председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов сообщил, что госкорпорация с правительством готовит законопроект о создании объединенного пенсионного фонда с госконтролем, обсуждается участие в нем ВТБ. По его словам, когда будет принят соответствующий федеральный закон, у группы ВЭБ появится доступ к дополнительной финансовой возможности для того, чтобы оперировать и в том числе долгосрочными сбережениями граждан, накоплениями на пенсию, а также инвестировать эти средства в современные технологические проекты.

Глава ВТБ Андрей Костин накануне подтвердил участие банка в создании объединенного пенсионного фонда с госконтролем совместно с ВЭБ.РФ. Но он отметил, что решение пока не принято. Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов, в свою очередь, указал, что более конкретно говорить об этом процессе можно будет после внесения изменений в законодательство в осеннюю сессию Госдумы.

О форуме

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. Главная тема - "Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему". Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Организатор форума - Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер - ТАСС.