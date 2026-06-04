30 млн россиян уже защитили себя от кредитного мошенничества

Вице-премьер Дмитрий Григоренко, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), привёл статистику использования новых цифровых инструментов самозащиты граждан. По его словам, почти 30 миллионов жителей России уже оформили самозапрет на оформление кредитов. Это позволяет блокировать попытки мошенников взять займы на имя человека без его ведома. Кроме того, более 1,8 миллиона человек установили самозапрет на оформление сим-карт, что затрудняет использование поддельных или украденных документов для регистрации телефонных номеров.

Григоренко подчеркнул, что такие инструменты оказались весьма востребованы у россиян, которые всё чаще становятся жертвами онлайн-преступников. Самозапрет на кредиты и сим-карты — это часть государственной стратегии по снижению числа финансовых и телефонных мошенничеств. Теперь злоумышленникам будет значительно сложнее оформить кредит или зарегистрировать сим-карту на чужое имя, даже если они завладели паспортными данными.

Вице-премьер также анонсировал новые меры защиты. В ближайшее время в России появится возможность оформить самозапрет на звонки из-за границы. Это должно отсечь поток международных спам-звонков и звонков от лже-банкиров, которые часто звонят из-за рубежа. Ранее, в мае, обсуждалась инициатива ввести самозапрет на крупные покупки в интернете, что добавит ещё один барьер для мошенников, пытающихся совершить дорогостоящие заказы с чужих счетов.

Эксперты приветствуют расширение линейки «самозапретов», называя это эффективным способом борьбы с киберпреступностью без участия банков и операторов связи. Гражданам предлагают самим выбирать уровень риска и блокировать операции, которые им не нужны. Ожидается, что новые меры помогут сократить количество мошенничеств с кредитами и сим-картами, а также снизить число надоедливых звонков из-за границы.