Россиянам назвали отрасли со средней зарплатой более 200 тысяч рублей

В марте 2026 года в России средние зарплаты, превышающие 200 тысяч рублей, были зафиксированы в пяти отраслях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

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Больше всего получали специалисты в финансовой и страховой сфере — их средний заработок составил 314 тысяч рублей. На втором месте оказалась сфера добычи нефти и газа, где среднемесячный доход достиг отметки в 226 тысяч рублей. Те же зарплаты зафиксированы и в области информации и связи.

В отрасли воздушного и космического транспорта этот показатель составил 223 тысячи рублей, в производстве табачных изделий — 218 тысячи рублей. Уточняется, что средняя зарплата по России в марте 2026 года составила 112 654 рубля.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что зарплаты в стране увеличились более чем на 30 процентов за пять лет.