В ГД предложили ввести материнскую зарплату не ниже МРОТ

Женщины, занимающиеся воспитанием детей, должны получать специальную материнскую зарплату не ниже минимального размера оплаты труда. Такое мнение в субботу, 6 июня, на ПМЭФ высказала первый зампред комитета Госдумы по информполитике Марина Ким.

По словам депутата, материнство следует рассматривать как полноценный труд, который требует признания и поддержки со стороны государства. Она отметила, что воспитание ребенка связано с большой ответственностью и ежедневной работой.

— Если девушка рожает ребенка, она получает материнскую плату. Это и есть та самая родительская зарплата, например, в размере одного МРОТ, — заявила Ким.

Парламентарий подчеркнула, что женщины, посвятившие себя воспитанию детей, выполняют важные функции по уходу, развитию и обучению ребенка. По ее мнению, такой труд должен иметь гарантированную материальную поддержку, передает ТАСС.

Ранее на ПМЭФ с предложением ввести ипотеку под 0 процентов для неполных семей и тех, где работает только один родитель, выступил депутат Госдумы от ЛДПР Каплан Панеш.