В России назвали отрасли с зарплатой свыше 200 тысяч рублей

Лидером по уровню оплаты труда в России стала сфера информации и связи, где средний доход работников составляет 226,5 тыс. рублей. В число самых высокооплачиваемых также вошли нефтегазодобыча, воздушный и космический транспорт, а также производство табачных изделий. Об этом сообщили в Росстате.

По данным ведомства, самые высокие зарплаты в стране получают сотрудники сферы информации и связи - в среднем 226 495 рублей в месяц. Практически на том же уровне находятся работники, занятые в добыче нефти и природного газа, со средней зарплатой 226 418 рублей.

Третье место занимает воздушный и космический транспорт. Среднемесячный доход сотрудников отрасли составляет 223 749 рублей. Замыкает рейтинг производство табачных изделий, где работники получают в среднем 218 048 рублей в месяц.

По данным Росстата, средняя номинальная начисленная заработная плата в России по итогам 2025 года превысила 100 тысяч рублей, увеличившись более чем на 13% по сравнению с предыдущим годом. За последние десять лет зарплаты россиян выросли в три раза.