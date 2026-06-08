В мае банки выдали россиянам почти 1 трлн рублей

В мае банки выдали населению кредитов на 993,8 млрд рублей, что на 2,1% больше, чем в апреле 2026 года, и на 47,9% больше, чем год назад. Заметнее всего за май вырос сегмент нецелевого кредитования, а худшую динамику по итогам месяца показал сегмент жилищных ссуд. К такому выводу пришли аналитики из Frank RG.

В мае население оформило ипотечных кредитов на 321,6 млрд рублей (-9% месяц к месяцу). Помимо сокращения в денежном выражении, сегмент уменьшился и по количеству договоров: с 81,7 тысяч в апреле до 71,7 тысяч в мае. С другой стороны, вырос средний чек по кредиту — на 4%, до 4,48 млн рублей.

Рынок жилищных ссуд стабилизировался, чему способствовало не только большое количество ограничений для оформления льготной ипотеки, но и медленное снижение ставок.

«Ситуация может измениться лишь при ускорении снижения ключевой ставки и достижения ею уровней около 11-12%», — объясняет партнер компании FTPartners Дмитрий Тарасов.

Что касается остальных сегментов розничного кредитования, то они в мае продемонстрировали положительную динамику. Так, выдачи кредитов наличными прибавили 9,5% за месяц и составили 479,6 млрд рублей. Число оформленных нецелевых ссуд за месяц выросло на 13%, до 2,46 млн штук. А вот средний чек, наоборот, сократился на 3%, до 194,8 тысяч рублей.

Тарасов обращает внимание на то, что в мае, как и в марте 2026 года, рост сегмента обеспечило увеличение числа сделок. В то время как в феврале и апреле этому способствовал рост среднего чека.

«Такой колебательный процесс объясняется довольно просто: банки увеличивают лимиты на известных им заемщиков — происходит рост среднего чека. На этом ослаблении требований к индивидуальному риску подтягиваются (или возвращаются) новые клиенты и происходит увеличение числа сделок», — отмечает эксперт.

Рынок автокредитов за месяц прибавил 6,4% и составил 172,7 млрд рублей, следует из данных Frank RG и Автостата. Число сделок за май выросло на 3,1%, до 111,2 тысяч, средний чек — также вырос на 3%, до 1,55 млн рублей.

Объем выдач в сегменте POS-кредитования достиг 19,9 млрд рублей (+1,2% за месяц). Средний чек за май продемонстрировал незначительный рост — на 0,7%, до 68,8 тысяч рублей. Число сделок увеличилось на 0,5%, до 289,6 тысяч штук. При этом год назад — в мае 2025 года — количество подобных сделок составило 585,3 тысяч штук.

Рынок розничных кредитов стабилизировался на достигнутых уровнях, что отвечает текущему уровню ставок, ожидаемой инфляции, тенденциям в занятости населения и росте реальных доходов. Скорее всего, подобная динамика сохранится в ближайшие два-три месяца, поскольку для трансформации рынка необходимы заметные изменения процентных ставок и условий по льготным программам, резюмирует Тарасов.