Пользователи заявили о появлении на «Госуслугах» списанных долгов

Пользователи «Госуслуг» массово жалуются, что у них стали отображаться долги, списанные после процедуры банкротства. Об этом сообщает канал «Осторожно, новости» со ссылкой на профильного юриста.

Специалист рассказала, что к ней массово обращаются клиенты, прошедшие процедуру банкротства несколько лет назад. Последние два дня в их личных кабинетах на «Госуслугах» и в ФССП массово отображаются старые долги. Они подлежат списанию наравне с остальными задолженностями.

«Никто не знает, когда это закончится и к чему приведёт. Если у людей начнут списывать деньги, им придётся очень тяжело», — отметила юрист.

По ее словам, это похоже на технический сбой ФСПП. Без юридической помощи вернуть деньги будет почти нереально.

Ранее эксперты рассказали, как проверить и оспорить чужие долги на портале «Госуслуги».